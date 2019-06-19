أخبار مصر | تحالف الأحزاب المصرية يتهم أردوغان بإطلاق أكاذيب ضد مصر.. ويؤكد: يروج لسيناريوهات خبيثة ولا يدرك أن مصر دولة قانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحالف الأحزاب المصرية يتهم أردوغان بإطلاق أكاذيب ضد مصر.. ويؤكد: يروج لسيناريوهات خبيثة ولا يدرك أن مصر دولة قانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم نحو 40 حزباً سياسيًا، رجب أرودغان رئيس تركيا، وتصريحاته - المرفوضة من قبل الشعب المصري - حول وفاة محمد مرسى، بـ "الأكاذيب المرفوضة".

وأكد التحالف أنه تلقى العديد من الإدانات من قبل أمانات التحالف بالمحافظات، حول تصريحات الديكتاتور "أردوغان" الذي يأوى الإرهابين والدواعش داخل بلادة ومنهم جماعة الإخوان الإرهابية التى ينتمى إليها مرسي.

وقال التحالف إن تصريحات أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسي، ما هي إلا استمرار لنهجه السافر في التدخل بالشأن المصري، والمزايدة الغير مقبولة وما هي إلا من وحي الخيال الوهمي له.

وتسأل التحالف أين أردوغان من البيانات الصادرة من السلطات المختصة فى مصر وعلى رأسها النائب العام، الذي أصدر التفاصيل الكاملة بشأن الوفاه التى حدثت أمام الجميع بقاعة المحاكمة وبحضرة العديد من المتهمين من أتباعه في ذات القضية، التى كانت تنظر والخاصة بالتخابر.

وقال التحالف إن أردوغان الذي يروج لسيناريوهات خبيثة بشأن الوفاة، ولا يدرك أن مصر دولة قانون وذات مؤسسات قوية قادرة على مواصلة دورها المنوط بها دون الإلتفات لمثل هذه الأكاذيب التى تروج من رئيس حول بلاده لسجون وساحة للإرهابيين وملجأ لقوى الشر والظلام.

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وأكد التحالف أن القضاء المصري، يقوم بدوره الوطني والمستقل وذلك في نظر جميع القضايا بكل شفافية ونزاهة دون أى تدخلات سواء خارجية أو داخلية وهو من المؤسسات الوطنية التى يثق فيها الشعب المصرى ويعتز ويفتخر بأدائها.

ودعا التحالف، إردوغان وأمثاله من الحكام أصحاب الهوى فى طروحاتهم السياسية أن ينظروا إلى التحديات التى تواجه أوطانهم بدلا من الاستمرار فى المحاولات البأئسة فى تغيير الحقائق وبث الأكاذيب والفتن فى البلاد المحيطة.

وطالب تحالف الأحزاب المصرية من خلال لجانة النوعية القانونية بمقاضاة رجب طيب اردوغان لتقديمه الى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تطاولة على مصر وإتهامهما بأنها المسئولة عن وفاة الرئيس المعزول، دون أى سند أو دليل يمتلكة حول هذا الاتهام، وتجاوزة كل الخطوط الحمراء والخروج عن كل الأعراف السياسية والدبلوماسية.

وأكد المهندس تيسير مطر الأمين العام للتحالف، وموسى مصطفى موسى رئيس المكتب التنفيذى للتحالف، وأعضاء المكتب التنفيذى للتحالف ، اللواء رؤف السيد والدكتور حسين ابو العطا ، واللواء سيف الاسلام، ومحمد المنصورى، وماجدة حسن والدكتور هشام العنانى ، والشيخ على فريج ، والمستشار جمال التهامى، وخالد فؤاد، وكمال حسانين

،على ضرورة محاكمة "أردوغان" على جرائمه الارهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية ومنها مصر وليبيا وسوريا واليمن، فضلا عما يقوم بة داخل تركيا من اعمال قمع وسجن لمعارضيه.