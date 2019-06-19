شكرا لقرائتكم خبر عن لتأسيس «نظام مالي بديل».. «فيس بوك» تدخل عالم العملات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «فيس بوك» عن خطة لإصدار عملة رقمية تحت مسمى «ليبرا»، في 2020، بالتعاون مع 27 شريكًا، وقالت إن تلك الخطوة ستساهم في تأسيس نظام مالى بديل، وقال رئيس شركة «كاليبراو»، ديفيد ماركوس، المسؤولة عن تدشين العملة، خلال مؤتمر صحفى، أمس: «حان الوقت لنظام أفضل»، مضيفًا: «هذا شىء يمكن أن يكون تغييرًا عميقًا للعالم بأسره».

ويشارك في المشروع مجموعة من الشركات من مجالات متعددة، إلى جانب شركات في مجال المدفوعات منها «Visa Mastercard، وStripe، وPayPal»، علاوة على شركات الاتصالات، مثل فودافون، وشركة أوبر، المتخصصة في مجال النقل.

وأعلن الرئيس التنفيذى لـ«فيس بوك»، مارك زوكربيرج، أن الشركة تهدف إلى أن يصل عدد الشركاء لـ100 شريك قبل إطلاق العملة، مضيفًا، عبر منشور له على «فيس بوك»: «نطمح أن تسهل العملة على الجميع إرسال الأموال واستلامها تمامًا مثلما تستخدم تطبيقاتنا لمشاركة الرسائل والصور»، ولفت إلى أن التعامل بالأموال عبر الهاتف المحمول سيكون له تأثير إيجابى على حياة الناس، خصوصًا أنهم غير ملزمين بدفع رسوم إضافية مقابل التحويلات.

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ومن المنتظر أن تتوفر تقنية إجراء المعاملات عبر تطبيق مستقل، وتطبيقات المحادثة التابعة لـ«فيس بوك»، مثل «ماسنجر» و«واتس آب»، بينما من المتوقع أن تستخدم العملة كوسيلة بين الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المنصات المصرفية التقليدية، ولا يملكون حسابات بنكية، والبالغ عددهم 1.7 مليار شخص، ومثلهم لا يحصلون على خدمات مالية من أي نوع، في المقابل يوجد ما يقرب من 2.4 مليار شخص يستخدمون «فيس بوك» كل شهر، حسب تصريحات رئيس شركة «كاليبراو».

وأعلن زوكربيرج أنه سيتم تشغيل المشروع من قبل كيان غير ربحى في سويسرا، ومستقل عن «فيس بوك».

وأشارت «فيس بوك» إلى تدشين شركة تابعة تسمى «كاليبرا» لبناء محفظة رقمية لتخزين وتبادل العملة، ستدار بإدارة منفصلة عن «فيس بوك» لحماية الخصوصية.

وأنشأ «فيس بوك» عملته الجديدة بتقنية الـ«blockchain» التكنولوجية المشفرة التي تستخدمها العملة الرقمية الأشهر في العالم، مثل «bitcoin» من أجل توسيع نطاقه ليشمل المزيد من المستخدمين، فضلًا عن أن عملة «ليبرا» مرتبطة بعملات حكومية مثل الدولار أو اليورو، لمنع مستوى التقلبات الشائعة في مساحة العملة الرقمية، بالإضافة إلى أن المستخدم يجب أن يدخل رقمه القومى لينشئ حساب مستخدم.