مصر | شرطة التموين تضبط 77 قضية متنوعة في حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة التموين تضبط 77 قضية متنوعة في حملات أمنية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 77 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وشملت أبرز القضايا ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة دسوق (محافظة كفر الشيخ) لحيازته وإنتاجه كمية من السلع الغذائية قدرها 450 كيلوجراما "آيس كريم" منتج نهائي معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تُفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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في السياق ذاته، شملت النتائج ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة الحامول (محافظة كفر الشيخ) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة من قِبل الدولة قدرها 900 عبوة "زيت تمويني مدعم" مخصص ربطاً على بطاقات التموين، والاستيلاء عليها وإهدار أموال الدعم التي توفرها الدولة لمواطنين، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة المطرية (محافظة القاهرة) لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها في السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره مليون و912 ألفا و909 جنيهات، وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية، أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط ثلاثة من الباعة الجائلين بدائرة مركزى شرطة "سيدى سالم، مطوبس" (محافظة كفر الشيخ) لحيازتهم وتجميعهم عددا من أسطوانات البوتاجاز المدعمة من قِبل الدولة وقدرها 208 أسطوانات مخصصة للأغراض المنزلية والاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها وإهدار أموال الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.