شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الزواج خلال الدراسة.. ننشر شروط قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالبحر الأحمر للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠. وتقرر استثناء شرط حصول الطالب على شهادة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الإعدادي من مدارس البحر الأحمر، ويكتفي بالحصول على الشهادة الإعدادية العامة فقط.

وأوضح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الشروط الخاصة بالدراسة تشمل مدة الدراسة خمس سنوات دراسية، وحصول الطالب على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة (لغة إنجليزية) دور أول للعام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩م من أبناء محافظة البحر الأحمر(على أن يكلف بالعمل بالمحافظة بعد الحصول على المؤهل مدة لا تقل عن سنتين) ومن نفس الإدارة الصحية التى تقع فى دائرتها المدرسة حرصا على مبدأ التوطين، ولا يقل سن المتقدم عن ١٥عاما ولا يزيد ١٨عاما في ١-١٠-٢٠١٩، وأن تكون الطالبة غير متزوجة أو سبق لها الزواج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، وعدم النقل من محافظة لأخرى أو مدينة إلى أخرى داخل المحافظة بعد إعلان قبول الطالب و اجتياز الاختبارات الآتية (الاختبار الشخصى- الاختبار الطبى- الاختبار النفسي- اختبار الإملاء للغة العربية- اختبار اللغة الإنجليزية -كشف الهيئة)، ويتم قبول من ٢٥: ٣٠ طالبا وطالبة بكل مدرسة طبقا لأعلى المجاميع وتقبل الملفات طبقا للحد الأدنى للمجموع لكل مدرسة كالتالى:

رأس غارب الحدالأدنى للمجموع ٢٠٠ درجة

الـغــردقـــه الحد الأدنى للمجموع ٢٤٠ درجة

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ســفاجــــــا الحد الأدنى للمجموع ٢٤٠ درجة

القــصــــير. الحد الأدنى للمجموع ٢٤٠درجة

مرسـى علم الحد الأدنى للمجموع ٢٠٠درجة

الشـــلاتيـن الحد الأدنى للمجموع ٢٠٠درجة

وسيتم بدء قبول الطلبات بمقر مدارس التمريض بدءا من الأربعاء وحتى الخميس ٤-٧-٢٠١٩، ولا تقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد ويتم القبول بالمدارس طبقا للمجاميع الأعلى لمن تنطبق عليهم الشروط ولا يوجد أي استثناءات للقبول مطلقا.