اليوم.. نظر دعوى زيادة نفقة توأم الفنانة زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار سامي عيد، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة مبلغ التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز.

وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها حيث أنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية بالإضافة إلى أملاكه المتعددة؛ والتي تدر عليه أكثر من 3 مليون جنيه شهريًا.

وقضت محكمة أول درجة في 30 مارس الماضي، بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأمها، ثم قدمت المدعية عقب ذلك طعن بالاستئناف على الحكم الصادر.

وقدم المدعي عليه استئناف على الحكم وطالب بتخفيض مبلغ النفقة، وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.