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إحالة 40 طبيبًا و6 من أطقم التمريض للتحقيق في مستشفى كفر الزيات

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محمد فايد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عبدالقادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة في الغربية، إحالة 40 طبيبا و6 من أطقم التمريض في مستشفى كفر الزيات العام إلى التحقيق؛ لتغيبهم عن العمل دون إذن ونفاد رصيدهم من الإجازات العارضة.

والتقى «الكيلاني»، أثناء تفقده المستشفى العام، الاثنين، عددًا من المرضى، واشتكى بعضهم من استخدام بودر البيكربونات في الغسيل الكلوي بديلا عن الكبسولات، موجهًا بتوفير كبسولات الغسيل.

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