شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد يدعم المنتخب بـ«إحنا الأساطير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرح المطرب كريم أبو زيد كليب ديو جديد تحت عنوان «إحنا الأساطير»، يجمعه مع مغنى الراب أحمد الشبكشى، عبر القناة الخاصة بمزيكا على اليوتيوب، وعدد كبير من المتاجر الرقمية.

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الأغنية مهداة للمنتخب المصرى، بمناسبة انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، المقامة على أرض الفراعنة، كلمات أحمد أحمد العرفان، ألحان كريم أبو زيد، توزيع أشرف أبو زيد، وماستر كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج جمال العقاد.

وتعتبر هذه الأغنية عودة من جديد للتعاون بين كريم أبو زيد ومغنى الراب أحمد الشبكشى، بعد ظهورهما معًا فى رمضان الماضى عبر فيديو كليب أغنية «أهلًا رمضان».

وقال «كريم»، فى تصريحات له، إنه سيعود بقوة إلى الساحة الغنائية مع بدايات موسم الصيف، وهناك مفاجآت غنائية خلال الفترة المقبلة، منها استعداده للسفر إلى أمريكا لإحياء حفلين فى ولاية فلوريدا أول أغسطس المقبل.