المنتخب الأوغندي يصل القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، المنتخب الأوغندي الذي وصل للمشاركة في بطولة كاس الأمم الأفريقية ، وقام المهندس احمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات الشركة باستقبال الفريق داخل صالة 4 والتي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة .

وتابع فريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود، إنهاء إجراءات وصول الفريق منذ لحظة وصولهم وحتى خروجهم من المطار .

