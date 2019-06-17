شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، الاثنين، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

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وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى، البالغ عددها 19 ألفا و535 طالبا/ طالبة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و750 طالبا/ طالبة، بنسبة 90.9%.

وحصل 119 طالبًا/ طالبة على الدرجة النهائية للمادة بنسبة 0.67% من إجمالي العينة، منهم 109 طلاب/ طالبات بالمدارس الرسمية، و5 طلاب/ طالبات من المدارس الخاصة بالمصروفات، و5 طلاب/ طالبات من طلاب المنازل.

أما عن النسبة المئوية، فقد حصل 5 آلاف و37 طالبا/ طالبة على شريحة من 90% إلى 100%، وذلك بنسبة تبلغ 28.38% من إجمالي العينة، كما حصل 4 آلاف و80 طالبا/ طالبة على شريحة من 80% إلى أقل من 90%، وذلك بنسبة تبلغ 22.99% من إجمالي العينة، كما حصل 3 آلاف و318 طالبا/ طالبة على شريحة من 70% إلى أقل من 80% وذلك بنسبة تبلغ 18.69% من إجمالي العينة.