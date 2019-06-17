في ختام تحقيقات قطار «محطة محطة».. النيابة العامة تُصدر 5 توصيات (نص كامل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، تقرير، بتوصيات النيابة العامة بشأن حادث القاطرة بمحطة مصر للسكك الحديدية بتاريخ 27 فبراير 2019. وجاء في التقرير، أنه تبين من التحقيقات، أن سلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع قد انطوى على مخالفة للتعليمات وهي المخالفات التي اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وجاءت مدعومة بالأدلة التي استسقتها النيابة العامة من عدة مصادر شملت معاينة موقع الحادث وسؤال الشهود والتقارير الفنية من للمتخصصين الذين انتدبتهم. للإطلاع على التقرير: صورة ضوئية من التقارير بشأن حادث قطار محطة مصر السكك الحديدية صورة ضوئية من التقارير بشأن حادث قطار محطة مصر السكك الحديدية صورة ضوئية من التقارير بشأن حادث قطار محطة مصر السكك الحديدية صورة ضوئية من التقارير بشأن حادث قطار محطة مصر السكك الحديدية

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