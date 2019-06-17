مصر | " كشفه الكيس الأسود".. ضبط عاطل لسرقته 2000 جنيه وإكسسسورات حريمى بحلوان

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط عامل 37 سنة يعمل بمقهى كائنة بدائرة القسم، مقيم بجزيرة الذهب بالجيزة، حال تواجده بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم، وبحوزته كيس بلاستيك أسود اللون بداخله خزينة صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالى 2،446 جنيها، مجموعة من الإكسسوارات الحريمى والعطور، سلاح أبيض"سكين".
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته إعترف بسرقتها من داخل مسكن صاحب المقهى محل عمله، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلته والتسلل للشقة سكنه من الباب الخلفى المجاور للمقهى.
وقام بنزع الخزينة الحديدية من الحائط المُثبتة به بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وبحوزته وسرقة باقى المضبوطات من داخل دولاب غرفة النوم بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة.