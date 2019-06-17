مصر | " كشفه الكيس الأسود".. ضبط عاطل لسرقته 2000 جنيه وإكسسسورات حريمى بحلوان

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته إعترف بسرقتها من داخل مسكن صاحب المقهى محل عمله، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلته والتسلل للشقة سكنه من الباب الخلفى المجاور للمقهى.

وقام بنزع الخزينة الحديدية من الحائط المُثبتة به بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وبحوزته وسرقة باقى المضبوطات من داخل دولاب غرفة النوم بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة.