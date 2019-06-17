مصر | "الداخلية" تحتفل بـ"يوم التدريب" بحضور عدد من القيادات والضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تحتفل بـ"يوم التدريب" بحضور عدد من القيادات والضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل قطاع التدريب بوزارة الداخلية، بـ"يوم التدريب" الذي أُقيم بمقر معهد التدريب الراقي التابع للإدارة العامة للتدريب، بحضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، حيث قام قطاع التدريب بالوزارة بإيفاد لجان لمتابعة وتقييم الأداء التدريبى لمديريات الأمن المختلفة والعمل على تقييم النشاط التدريبى من كافة جوانبه ومعدلات النهوض والإرتقاء به.

وقام اللواء مساعد الوزير لقطاع التدريب خلال الاحتفال بتكريم الجهات الحاصلة على المراكز المتقدمة في مسابقات تقييم المستوى التدريبى لمديريات الأمن والإدارات العامة، تقييم إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة، الرماية للأفراد، الرماية القتالية التكتيكية الليلية المستحدثة.