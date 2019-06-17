مصر | ضبط تشكيل عصابي سرق 700 ألف من داخل شركة بالمنطقة الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي سرق 700 ألف من داخل شركة بالمنطقة الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت اجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط مرتكبى واقعة بلاغ مالك شركة كائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر 28 سنة، مُقيم بالطالبية الهرم بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى قدره 700 ألف جنيه.



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى سائقين، عدد 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بعدة مأموريات مشتركة بين مديريتى أمن الجيزة والفيوم وقطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمين عدا أحد العاطلين وبحوزتهم عدد 2 بندقية آلية وعدد 15 طلقة نارية من ذات العيار ) وكذا السيارتان المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة، ميكروباص نقل.