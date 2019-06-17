شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 17 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستضيف القاهرة اللقاء الذي ستعقده القوى الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات. ينطلق بالجامعة العربية المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المحلي بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية. تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعا، لاستكمال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «حماية البيانات الشخصية». Advertisements تبدأ اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين «الأونروا»، بمشاركة نحو 25 دولة أعضاء دائمين، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة «للأونروا»، المجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية. تنطلق أعمال مؤتمر «سيملس» للاقتصاد الرقمي لشمال أفريقيا بالقاهرة تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «مستقبل المدفوعات والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية». يحيي العالم الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لعام 2019 تحت شعار «لننمي المستقبل معا»، حيث يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان فيما يتصل بالإدارة المستدامة للأراضي. تنظم جامعة جنوب الوادي قافلة طبية مجانية بمدينة مرسى علم جنوب المحافظة.

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