مصر | رفع 1869 حالة إشغال طريق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 1869 حالة إشغال طريق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 985 كرسى متنوع – 4 تروسيكل – 13 قائم حديد – 44 ترابيزة – 88 إستاند – 26 ثلاجه – 99 طقطوقة – 22 عربة يد – 40 ميزان – 9 تابلوه خشب – 32 شمسية – 22 كنبه – 6 تانده – 52 محضر إشغال – فرش خردوات – 25 إسطوانة غاز – 12 تروللى – 47 محضر إشغال – 20 محضر تنظيم – 2 بنك خشب – 3 كوريك – 58 عرق خشب – 2 مدرج خشب – 35 قلب شيشة – 70 أوتاد حديدية – 9 كرتونة مياة – 18 لافتة إعلانات – 7 غورزة شاى – 5 قرار غلق – 2 مروحة حائط – 5 مفرش سرير – 2 خزان مياة – 6 عربه كارو – 4 دكة – 4 مدرج فاكهه – 3 جنط حديد – 5 سلم خشب – 3 فاترينة – 2 باب خشب 3 شاشة عرض – 4 قرار غلق – 5 محضر بيئه – 6 شباك ومقص – 4 مانيكان – 20 قفص، وبلغ الإجمالي 1869 مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.