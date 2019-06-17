شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعلن تخطي المستهدف من توريد القمح بالشون والصوامع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، توريد 121 ألف و286 طن و154 كيلو قمح لصوامع وشون المحافظة، منذ بدء الموسم في 15 إبريل الماضي وحتى الآن.

وأوضح المحافظ- في بيان، الأحد، أن مساحات القمح المزروعة وفقا للحصر الفعلي من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغ 207 ألف و75 فدان، موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، لافتاً إلى تخطي كميات التوريد لما هو متوقع توريده خلال الموسم الحالي، حيث كان المتوقع توريد 120 ألف طن فقط، منوها إلى أن شون وصوامع المحافظة مازالت تفتح أبوابها للموردين حتى 15 يوليو القادم.

وأكد «الأنصاري»، أن اللجنة المشكلة لمتابعة المنظومة مع رؤساء الوحدات المحلية تعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الأقماح، وتعمل على تسهيل الإجراءات على جميع المزارعين.