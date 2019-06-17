شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يسلم 17 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 17 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وانهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع.

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وقال المحافظ إنه جرى تسليم 17 عقد تقنين أراضي املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم «ورثة مصطفي السعيد بدير عنهم متجدة طه بدير السعيد سليمان من مدينة بلطيم بمساحة 168،97م2، ورثة إبراهيم حامد حجازي عنهم رضا إبراهيم حامد حجازي من مدينة دسوق بمساحة 146،58م2، حامد عبدالمجيد دراز من مدينة دسوق بمساحة 662،13م2، صلاح أحمد عبدالحميد محمود الاحول من مدينة دسوق بمساحة 75,55م2، حسن عبدالحميد عبدالحميد الزيات من مدينة سيدي سالم بمساحة 108م2، عبدالفتاح محمد بدر غانم من مدينة سيدي سالم بمساحة 207,26م2، محمد على ابوالفتوح غبيش من مدينة سيدي سالم بمساحة 426م2، محمود عبدربه عطيه من مدينة سيدي سالم بمساحة 181,90م2، اعتدال عبدالحميد الشرقاوي من مدينة قلين بمساحة 55,70م2، ورثة محمد ذكي على السعدني عنهم زكي محمد ذكي على السعدني من مدينة قلين بمساحة 157,80م2، بسنت السيد عبدالحميد معز من مدينة مطوبس بمساحة 452,80م2، عبدالرازق عمر موسي السيد على من مدينة الرياض بمساحة 102م2، مرشدي الاباصيري حسن الخياط من مدينة بلطيم بمساحة 107م2، عوني الاباصيري حسن الخياط من مدينة بلطيم بمساحة 240م2، محمد رزق عبدالغني عبدالدايم من مدينة بلطيم من مساحة 163م2، طارق محمد محمد عمار من مدينة بلطيم بمساحة 325م2، عاصم سعد غازي شحاته الزيني من مدينة بلطيم بمساحة 248,33م2، وذلك ضمن أعمال لجان تقنين اراضي املاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون.

ودعا محافظ كفرالشيخ، أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتاً أنه خلال الفترة القادمة من له طلب تقنين ولم يستكمل الإجراءات سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الأرض أو المبنى الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مشيراً أن باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً، مؤكداً أنه تم تسهيل إجراءات بصورة كبيرة حيث في البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة على ثلاث دفعات ولكن تم إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال إجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بتقديم 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخرى والباقي يتبع محافظة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين إلى 127 عقد تقنين.