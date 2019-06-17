شكرا لقرائتكم خبر عن الحد الأدنى 225 درجة.. محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الأحد، تنسيق القبول بالتعليم الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2019-2020، بمجموع درجات 225 درجة.
وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه ستتم إعادة النظر خلال التقديم في حالة وجود أماكن شاغرة ستتم دراسة الأعداد، التي لم تلتحق بالتعليم الفني والتجاري والزراعي والمهني والفندقي والتمريض وعدد الأماكن المتبقية وعدد الطلبة الذين لم يلتحقوا بإعادة النظر مرة أخرى في مجموع القبول بناءً على عدد الأماكن المتاحة بالمدارس طبقاً للكثافة وللصالح العام.
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