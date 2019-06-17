شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات البرنامج التدريبي «ابدأ مشروعك» في بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت بشمال سيناء فعاليات البرنامج التدريبى «ابدأ مشروعك» في مركز بئر العبد، الأحد، لتدريب الشباب على تنفيذ وإقامة المشروعات تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر الافتتاح كل من العميد إيهاب فرغلي، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وآمال زيدان، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة شمال سيناء، والمهندس سامى الهوارى، رئيس مجلس إدارة جمعية كنوز البردويل، وبحضور عدد 25 متدربا ومتدربة من شباب الخريجين.

ويقوم بتدريبهم كل من طارق الشوربجى ومحمد سلامة، المدربين بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، حيث يتم تدريب الشباب على كيفية تنفيذ وإقامة المشروعات وتمويلها وإعداد كافة الدراسات الخاصة بها.