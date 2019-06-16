شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن زيادة المساحة المنزرعة بالأرز 80 ألف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن زيادة المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام عن العام الماضي بمقدار 80 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019 بخصوص تحديد مناطق ومساحات الأرز هذا العام والزمام التابع بكل ترعة خَصَّ محافظة البحيرة مساحة قدرها 186 ألفًا و650 فدانًا موزعة على المراكز المصرح بزراعة الأرز فيها بزيادة 80 ألف فدان عن العام الماضي.

وقال المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة، إنه بخصوص 80 ألف فدان الزيادة من مساحات الأرز لمحافظة البحيرة سيتم زراعة 40 ألف فدان من أصناف تتحمل الملوحة النسبية الموجودة في الصرف الزراعي مثل هجين 1 وهجين 2 وهجين 3 وجيزة 178 وجيزة 179، وزراعة 40 ألف فدان تتحمل الجفاف، وهي في نهاية الترع والأصناف هي سخا 107 وسخا 108 وسوبر 300 علم بأن حصة المياه في البحيرة ثابتة، ولكن سيتم الإعتماد على الصرف الزراعي والأصناف التي تتحمل الجفاف.

وأشار «الزواوي» إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019 بخصوص تحديد مناطق ومساحات الأرز لهذا الموسم والزمام الخاص بكل ترعة، وناقش السيطرة على أي مشاكل بنهايات الترع وحسمها أول بأول، وضرورة إخطار الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببيان دوري كل 15 يومًا عن تقدم زراعة المحاصيل الصيفية، والإبلاغ فورًا عن المخالفات.