شكرا لقرائتكم خبر عن «فؤاد» تفتتح يوم البيئة العالمي: «منعنا صدور 18 ألف طن ملوثات في الهواء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نجاح الوزارة في تجنب صدور ١٨ ألف طن من الملوثات في الهواء من خلال مشاريع وبرامج وزارة البيئة في خض تلوث الهواء.

وأضافت «فؤاد» خلال احتفالية يوم البيئة العالمي، مساء الأحد، ان الوزارة نجحت كذلك في خلص ٥ الاف فرصة عمل في مجال مشروعات خفض تلوث الهواء بالإضافة إلى الحصول على ٣٤٠ موافقة لتصدير ٦٠ ألف طن فحم نباتي بعد اتباع اصحابه للمعايير البيئة في تصنيعه، كما تم خلق ٣٤٥ فرصة عمل للسيدات في المنازل، مشيرة إلى أن جهود الوزارة أسفرت عن التخلص من ٩١ ٪ من القش الناتج عن حصاد الأرز وذلك بجمعه وتدويره.

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وأوضحت أن جهود الوزارة ساهمت كذلك في الحد من عوادم السيارات، مشيرة إلى أن ربع المركبات في مصر متركزة في القاهرة، حيث تم فحص ٣٨ ألف مركبة خلال هذا العام، كما تم إنشاء ٩٩ محطة لرصد ملوثات الهواء على مستوى الجمهورية.

وكشفت «فؤاد» عن أن الوزارة نجحت في التخلص من حوالي ٦٠٠ طن مواد خطرة بطرق ومعايير بيئية سليمة.

حضر الاحتفال الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ووزراء البيئة السابقين الدكتور ماجد جورج والدكتورة نادية مكرم والدكتورة ليلى إسكندر.

وقامت «فؤاد» بتكريم الدكتورة سحر نصر لجهودها في دعم قطاع البيئة ومشاريعه في التصدي لمصادر التلوث المختلفة.