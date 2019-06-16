شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: تلقينا 68.5 ألف طلب للعمل بالجامعات الأهلية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الذين تقدموا للوظائف بالجامعات الأهلية الأربعة الجديدة، (سلمان الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين الدولية)، والذي بلغ نحو 68 ألف و492 طلبًا، مشيرًا إلى أنه ستبدأ لجان الفحص والتقييم عملها رسميا بدءا من اليوم الأحد ١٦ يونيو لاختيار أفضل العناصر.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إنه تقدم للعمل بجامعة الجلالة 15 ألف و576 شخص، وجامعة الملك سلمان 19 ألف و633، وجامعة المنصورة الجديدة 16 ألف و870، وجامعة العلميين 16 ألف و392.