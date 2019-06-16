في انتظار إخلاء سبيلهما.. وصول منى فاروق وشيما الحاج لقسم مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ــ محمو سعيد:

قالت حنان أحمد، محامية منى فاروق وشيما الحاج: إن الفنانتين وصلتا قسم أول مدينة نصر، تمهيدًا لإخلاء سبيلهما من ديوان القسم.

وكانت الدائرة 10 جنايات القاهرة "غرفة مشورة"، قررت الخميس الماضي، إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي، بعدما تقدمت المحامية حنان أحمد، دفاع المتهمتين باستئناف على قرار حبسهما 45 يومًا، والذي قبلته المحكمة.

وأضافت "أحمد" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الفنانتين في انتظار إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، والتأكد من عدم طلبهما على ذمة قضايا أخرى.

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وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.

وأكد المصدر، أن مباحث الإنترنت رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتان أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.