شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، أن يستمر الطقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

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تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «24- 33»، إسكندرية «23 – 28»، قنا «26 – 38»، الأقصر «26– 38»، أسوان «28 – 40».