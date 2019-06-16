شكرا لقرائتكم خبر عن «دور المراكز البحثية في خدمة المجتمع» ضمن مشروعات التخرج بـ«إعلام الأزهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، السبت، مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة برعاية الدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور محمود الصاوي وكيل الكلية.

تضمنت المشروعات تحقيقات وتقارير وحوارات وفنون صحفية متنوعة حول «التعليم الأزهري» و«دور المراكز البحثية الأزهرية في خدمة المجتمع المحلي والدولي» حيث ركزت على قطاع المعاهد الأزهرية والمركز الدولي للسكان ومركز القلب والمرصد العالمي للفتوي ومركز الهندسة الوراثية ومركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال مشروعات حملت عناوين (روضة المعاهد، المرصد، نبض، جين الحياة، ناس، الجامع الأزهر، الأميرة موقع إلكتروني عن أسرار الطب النفسي).

Advertisements

وشدد الكاتب الصحفي عمر حسانين، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، عضو لجنة التحكيم على ضرورة العمل في مشروعات التخرج وإتقانها منذ بداية العام الدراسي والاستفادة من أفكار الطلاب المتميزة في استمرارية صدور مثل هذه المجلات بقطاعات الأزهر.

وطالب «حسانين» الجامعة بضرورة إيجاد معمل للتدريب العملي يكون ضمن مكونات المحتوى الدراسي، وتستعين الجامعة من الكوادر الصحفية في تدريب الطلاب على ممارسة وتنفيذ جميع الأشكال الصحفية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبدالصبور فاضل، رئيس قسم الصحافة والنشر، عن بالغ تقديره للجنة التحكيم وللدكتور أحمد زارع، والدكتور عبدالعظيم خضر، الأساتذة بالكلية لجهدهم في متابعة وتحكيم مشروعات التخرج مؤكدا أن القسم بسواعد طلابه وأساتذته سيكون له مستقبل متميز ومشروعات أفضل.

حضر مناقشة المشروعات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشارك في تنظيم المناقشة الدكاترة إسماعيل عبدالرازق ومصطفى عبدالباسط .