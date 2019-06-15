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شكرا لقرائتكم خبر عن حسم الجدل حول سؤال «ليفربول» في امتحان الإنجليزي بالثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف مصدر مسؤول بكنترول الثانوية العامة، أن مدير عام تنمية اللغة الإنجليزية، حسم الجدل بين معلمي اللغة الإنجليزية، بسبب اختلاف وجهات النظر حول إجابة إحدى جمل سؤال الاختياري الواردة بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، الذي أداه الطلاب، الاثنين الماضي.
وقال المصدر إن السؤال جاء على النحو التالي: «Liverpool's players are known to be skilled. They ……. the match easily»، إذ كان على الطالب أن يختار إجابة صحيحة من 4 اختيارات وهي: «a. will win b. wins، c. are winning d. are going to win».
وأضاف: «أن السؤال أثار الجدل بين المعلمين بعضهم البعض وبين الطلاب أيضًا، لأن الاختيار الأول والاختيار الأخير كلاهما صحيح، وهذا ما تداركه مديرعام تنمية اللغة الإنجليزية، وبالفعل تم إرسال ما يفيد احتساب الإجابتين؛ (a. will win) أو(d. are going to win) صحيحة، تماشيًا مع مبدأ تكافؤ الفرص ومصلحة الطلاب».
كما تم إرسال نموذج الإجابة الجديد على جميع كنترولات الثانوية على مستوى المحافظة.
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