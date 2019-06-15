شكرا لقرائتكم خبر عن «المجمع المقدس»: الاعتراف بـ3 أديرة جديدة بمصر وأمريكا.. وتأجيل تجليس الأساقفة الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية إن المجمع المقدس المنعقد في دير القديس الانبا بيشوى في وادى النطرون في دورة يونيو ٢٠١٩ برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وافق على الاعتراف بـ3 أديرة جديدة في مصر والولايات المتحدة الامريكية .

وأوضح «حليم» – في بيان رسمى الجمعة – أنه تم الاعتراف بديرى الرهبان وهما دير القديس هرمينا السائح بأسيوط ودير السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية ودير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب للراهبات بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن المجمع خرج بالعديد من التوصيات كالتالى: توصيات لجنة شؤون الإيبارشيات الرئيسية شملت تأجيل تجليس الآباء الأساقفة الجدد فترة من شهر إلى ثلاثة أشهر حتى يتفرغ الأب الأسقف للدراسة وتبادل الخبرات وإنشاء صندوق لرعاية الإيبارشيات ذات الاحتياج بحيث تشارك فيه كل الإيبارشيات بشكل اختياري عملًا بالمبدأ الإنجيلي: «وكان عندهم كل شيء مشتركًا» (أع 44:2)) ووضع منهج تأهيلي للمكرسين والمكرسات وتوجيههم إلى مجالات خدمية (التكريس العامل) وتشجيعهم على الدراسات التكميلية، والدراسات العليا في مجالات خدمتهم كما أوصت لجنة الأسرة الرئيسية بضم منهج معهد كبار السن إلى معهد الرعاية ووجود دار لكبار السن في جميع الإيبارشيات وعمل اجتماع أسبوعي لهم بجميع الكنائس ودراسة إضافة «تعهد العروسين» إلى صلاة الإكليل وإنشاء لجنة فرعية تختص برعاية المرأة بكل متطلباتها.

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ولفت إلى أن لجنة الرعاية والخدمة الرئيسية أوصت بتفعيل قاعدة البيانات للتكامل بين لجان البر بالإيبارشيات معًا ومع اللجنة المركزية بالبطريركية وإضافة مواد الصحة النفسية ومكافحة الإدمان لمناهج الكليات اللاهوتية والمعاهد الدينية وتطبيق برنامج الكشف المبكر عن الإعاقة كما أوصت لجنة الإيمان والتعليم الرئيسية بتشكيل لجنة لوضع دستور إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتشكيل لجنة فرعية جديدة للمراجعة الإيمانية تكون مسئولة عن مراجعة أي تعليم خاطئ ينشر سواء على الميديا أو على المنابر وسيكون مقررها نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا .

وأوضح القمص بولس حليم أن لجنة العلاقات والحوارات المسكونية أوصت بعمل خريطة مسكونية لكل العلاقات والحوارات مع الكنائس الأخرى، مع عمل سجل إلكترونى مبوب لتوثيق نتائج الحوارات كما أوصت لجنة العلاقات العامة الرئيسية بتسليط الضوء على الدور الوطنى لآباء الكنيسة والإكليروس والعلمانيين وتأثيرهم في المجتمع من خلال مناهج التربية الكنسية والمنابر والميديا .

ولفت إلى أن لجنة الطقوس الرئيسية أوصت بقول لحن «أللي القربان» طوال السنة ولايقال لحن «أونيم ناي» ولا «ياكل الصفوف» بدءًا من عيد الصعود كما أوصت لجنة الإعلام والمعلومات بالاهتمام بأبناء الكنيسة من المتفوقين والموهوبين في جميع المجالات والعمل على إنشاء بنك المعرفة الكنسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتضمن كافة العلوم الكنسية بجميع فروعها وتسجيل سير الآباء بطاركة ومطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين كما أوصت لجنة شؤون الرهبنة والأديرة الرئيسية بإصدار كتاب وثائقي للأديرة القبطية الارثوذكسية داخل مصر وخارجها وأوصت لجنة شؤون بلاد المهجر الرئيسية بأنه في حالة الاحتياج إلى استثناءات لقوانين الكنيسة والتقليد المقدس نتيجة احتياجات رعوية بكنائس بلاد المهجر يجب على الكاهن الرجوع إلى أسقف إيبارشيته ويمكن للأسقف الرجوع إلى قداسة البابا.

وأخيرا أوصت اللجنة الدائمة بتشكيل مجلس التعليم الكنسي بواسطة قداسة البابا كخطوة أولى لتفعيل لائحة الأكاديمية اللاهوتية.