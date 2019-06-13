مصر | عاجل.. تحديد إقامة منى فاروق وشيما الحج بعد إخلاء سبيلهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحديد إقامة منى فاروق وشيما الحج بعد إخلاء سبيلهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس تحديد إقامة الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، على خلفية اتهامهما في قضية "الفيديوهات الجنسية الفاضحة"، عقب قبول الاستئناف المقدم منهما على قرار حبسهما على ذمة القضية و إخلاء سبيلهما بتدبير احترازية.

صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، عبدالجليل مفتاح وأحمد سويلم محمد.

وقالت المحكمة في قرارها: "قضت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة القضية وعدم مغادرتهما مكانهما"، وأصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفيديوهات الجنسية الفاضحة".

البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.