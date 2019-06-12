"منظومة إلكترونية".. القاهرة الجديدة و6 أكتوبر يبدأن مرحلة جديدة لرصد مشاكل السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كثفت أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، جهودها بشأن التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، حيث تنوعت وسائل التواصل بين جروبات الواتس والإدارة المختثة لتلقي الشكاوى والأبلكيشن الألكتروني.

ففي مدينة القاهرة الجديدة تم إطلاق منظومة إلكترونية، لضمان سرعة التواصل مع سكان المدينة، والتي تهدف إلى تلقي المقترحات والشكاوى وإزالة المعوقات التي تواجه السكان.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم إنشاء هذه المنظومة بهدف الإسراع لحل المشاكل التي تواجة المواطنين، فيمكن من خلال استخدام هذا الرابط، (https://forms.gle/ 7zz459T6fZpbJAcRA)، والمخصص لتسجيل أي مقترح أو شكوى من قبل سكان المدينة.

وأضاف أنه بعد تسجيل الشكوى أو المقترح، يقوم أحد أعضاء مجلس الأمناء بالمتابعة مع الإدارات المعنية بالجهاز، لدراسة المقترح أو الشكوى والتأكد من حلها.

وأوضح النجار، أن الجهاز أنشأ جروب "واتساب" ليضم كل من سكان التجمعات (الأول – الثالث - الخامس) بالمدينة، بهدف التواصل معهم، لاتفًا إلى أنه يجرى ترشيح شخص أو اثنين عن التجمعات المذكورة، للتواصل مع الجهاز بشكل مستمر؛ لبحث المشكلات التي تواجه السكان مع سرعة إصدار التكليفات اللازمة، وأخذ الإجراءات لحل تلك المشكلات.

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وفي مدينة 6 أكتوبر تم تخصيص إدارة مستقلة لخدمة المواطنين وتلقى الشكاوى، بمقر جهاز المدينة، حيث تتضمن مهام الإدارة، الرد والتفاعل مع بوابة الشكاوى الحكومية، ورفع تقرير عن مؤشرات الأداء وتفاعل الإدارات المختصة مع الشكاوى الموجهة إليها من رئيس الجهة لاتخاذ اللازم، وزيادة فعالية التعامل مع شكاوى المواطنين والرد عليها.

كما ستعمل إدارة الشكاوى على استقبال المواطنين طالبي الخدمة، وتسجيل شكواهم واستفساراتهم ومتابعة الرد عليها، ومتابعة فحص الشكاوى مع الإدارات المختصة للبت فيها، وإخطار المواطن بالرد على شكواه، وبحث ودراسة ما تنشره الصحف والمجلات وما تبثه وسائل الإعلام المختلفة من مطالب وشكاوى، بقصد الوصول إلى إزالة أسباب الشكوى.

كما يتم عقد اجتماعات دورية بين رئيس الجهاز المهندس شريف الشربيني وسكان الأحياء والمناطق المختلفة في تواجد رؤساء الأحياء، وعضو مجلس الأمناء الممثل لقطاع السكان، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والمباشر مع سكان المدينة لمعرفة ورصد المشاكل الخاصة بالمدينة.

وأكد الشربيني، أن اللقاءات المستمرة مع المواطنين لرصد ومناقشة المشاكل الخاصة بالمدينة وإيجاد حلول لها، من خلال استخدام الأدوات المُتاحة وإعادة توجيهها.

وأشار الشربيني، إلى أن المشاكل التي يعاني منها المواطنين في المدينة تتعلق بالمقاهي المخالفة، وعدم توفر الإضاءة بالممرات، ومشكلة الأراضى الفضاء، والتى يتم استغلالها كجراجات للتوك توك أو اللوادر أو مقالب لفرز القمامة، ومشكلة الشوارع غير المرصوفة، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع مسؤولي هذه القطاعات لحل كافة المشاكل التي تقدم السكان بها.