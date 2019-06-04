مصر | نشرة حوادث "الخليج 365" المسائية: أبناء وقتلة في رمضان.. وإخلاء سبيل رنا هويدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365" المسائية: أبناء وقتلة في رمضان.. وإخلاء سبيل رنا هويدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عدد من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة "الخليج 365" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي:

- "أبناء وقتلة" في رمضان.. مدمن يمزق جسد والدته.. وشاب يتخلص من والده بمساعدة أمه

وفي الفترة الأخيرة انتشرت جرائم عدة مأساوية خلال شهر رمضان، وعندما نسمع هذه الجملة يخطر في بالنا الجرائم التي اعتدنا عليها مثل القتل والسرقة والابتزاز

2- إخلاء سبيل "رنا هويدي" بكفالة 50 ألف جنيه في واقعة الفيديوهات الجنسية

وأخلى قاضي غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، سبيل الإعلامية رنا هويدي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامها فى قضية "الفيديوهات الجنسية".

3- بالأسماء.. تجديد حبس 11 متهمًا في الانضمام لجماعة إرهابية بالبحيرة

كما قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، تجديد حبس 11 متهمًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

4- السيطرة على حريق بمحل أدوات كهربائية بالقليوبية

وساد الهدوء بعد إخماد الحماية المدنية بالقليوبية حريق إندلع بمحل أدوات كهربائية بشارع المستشفى الأميري بشبين القناطر.

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5- النيابة تأمر بحبس المتهم بقاتل جاره ببولاق 4 أيام

وأمرت النيابة العامة، بحبس متهم بقتل جاره بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة التحرى حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة والتصريح بدفنها عقب بيان الصفة التشريحية

6-القبض على عصابة سرقة الكابلات النحاسية بالقاهرة

كما تمكنت قوات مباحث قسم المعصرة من ضبط 3 أشخاص كانوا يحملون كابلات نحاسية ملك للدولة، وذلك لبيعها وتتم الآن مناقشة المتهمين حول واقعة السرقة، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بالواقعة.

7-"شتمني ومعرفتش أمسك نفسي".. عاطل يقتل جاره في رمضان ببولاق الدكرور

وانتهت نيابة بولاق الدكرور، من تحقيقاتها بشأن مقتل شاب على يد آخر.

8-"نشرة حوادث الخليج 365".. ضبط طن بانجو بحوزة 3 متهمين.. ووزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات كلية الشرطة

كما بدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات.

