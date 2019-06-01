شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم 40 طفلاً من حفظة القرآن الكريم احتفالاً بليله القدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مصطفي شحاته، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والدكتور أمين عبدالواجد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، 40 طفلاً من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، وذلك بالمسابقة التي تم تنظيمها برعاية محافظة الجيزة، خلال شهر رمضان المبارك.

وحرص محافظ الجيزة، على تسليم الجوائز المادية وشهادات التقدير على الطلبة الفائزين، والتي تراوحت أعمارهم ما بين 7 سنوات، إلى 12 سنة، وذلك خلال الإحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بمسجد المحروسة بحي العجوزة، للإحتفال بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان وليلة القدر.

وأكد «راشد» خلال الإحتفالية، على أن مسابقة حفظ القرآن الكريم، تقدم لها أكثر من 1000 متسابق من حفظة القرآن الكريم، وتم الإختيار من خلال لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء، حيث تم تقسيم المتسابقين إلى أربعة مستويات، وهى حفظ القرآن الكريم كاملآ، أو نصفه، أو ربعه، أو خمسة أجزاء منه.

وقدم محافظ الجيزة التهنئة للحضور، بشهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة، وعلى مصرنا الحبيبة، بالخير والتقدم، والإزدهار معرباً عن سعادته بمشاركته تلك الإحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب، حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم.

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كما أكد اللواء مصطفي شحاتة، على أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يغرس في نفوس الأطفال والنشء عظمة الدين الإسلامى، وما يحمله من معانى سامية.

محافظ الجيزة يكرم 40 طفلا من حفظة القران الكريم احتفالا بليله القدر

وشهدت الإحتفالية حضور كلاً من اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء هيئة النظافة، وجهاز التفتيش، والسرفيس، وممثلي مديرية أوقاف الجيزة.

وقد شهدت الإحتفالية كلمة للدكتور أمين عبدالواجد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر وأثرها العظيم على المسلمين، وكيفية الإستفادة من هذا الجزاء، وتسخيره للفوز بالجنة، فهي خير من ألف شهر، وهى ليلة العتق من النار، وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين.

وفاز بجوائز حفظ القرآن الكريم كاملاً الطلاب «عبدالرحمن بشير، ومحمد سيد، ورنا ممدوح، ومشيرة كامل، وأسامة سيد، وجيهان موسي، ومصطفي عبدالغني، وايمان طارق، وعصام عبدالغني، واسلام طارق».

كما فاز بجوائز حفظ نصف القرآن الكريم كلاً من«تسنيم عماد، وأم كلثوم فريد، وعائشة أبوبكر، وجنا ممدوح، وساره صبحي، وملك عز الدين، ورنا رضا، وملك حسن، وعزه أحمد، ورحمه اسماعيل».