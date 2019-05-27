شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الاعتذارات عن المشاركة بامتحانات الثانوية وإقبال متوسط من المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الللجان المعنية بالمديريات التعليمية أبوابها أمام المعلمين الراغبين فى التقدم باعتذارات عدم المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة 2019.

ووضعت لجان الإدارة الاعذار التى يقبل من خلالها الطلب أمام مقر قبول الطلبات بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بجوار مدرسة السعيدية.

وشهدت اللجان إقبال متوسط من المعلمين وعدم وجود أى زحام بين الأعضاء المتقدمين باعتذارات فى الساعات الأولى من فتح باب التقدم بطلبات اعتذار والتى تستمر حتى الاربعاء المقبل 29 مايو الجارى.

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كان قد تم تسليم خطابات الندب للمشاركين فى أعمال الامتحانات الثانوية العامة أمس الأحد، وتشمل رؤساء لجان السير والمراقبين والملاحظين والمراقبين الأوائل".

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العام تنطلق 8 يونيو المقبل بعد عيد الفطر المبارك وتنتهى 3 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 685 ألف طالب وطالبة الامتحانات موزعين فى 1819 لجنة سير على مستوى الجمهورية.