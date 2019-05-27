شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الكشف والعلاج المجانى لـ 1490 مريضا فى قوافل طبية بجزيرة الوراق والكريمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت مديرية الصحة والسكان بالجيزة قافلة طبية بمنطقة جزيرة الوراق، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجانى للمواطنين فى كافة التخصصات.

وقالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة إنه تنفيذ لتوجيهات محافظ الجيزة بتكثيف الخدمات الطبية المقدمة لأهالي جزيرة الوراق تم تنظيم قافلة طبية فى كافة التخصصات وتم الكشف على 126 حالة باطنة، وكشف نساء ل 59 حالة، وأطفال 89 حالة، وعظام 63 حالة، وجلدية 86 حالة، وتنظيم اسره 28 حالة، واسنان 42 حالة بإجمالي عدد الحالات المقدمه لهم الخدمات الطبية 493 حالة.

Advertisements

كما نظمت المديرية الجمعه والسبت من كل أسبوع تستكمل القوافل الطبية أعمالها فى الأماكن التى بحاجة إلى تكثيف الخدمات الطبية لها قافلتين طبيتين بمنطقة الكريمات وقدم الفريق الطبى الخدمة الطبية والعلاج المجانى للأهالى مجانا بالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية بالوزارة.

وقدمت القوافل خدماتها لـ 203 حالة باطنة، ونساء 86، حالة، وأطفال 202 حالة، ومسالك بولية 97 حالة، وعظام 113، وجراحة 92، وأنف وأذن 118، بإجمالى عدد الحالات المقدمة لهم الخدمات الطبية 997 حالة.



