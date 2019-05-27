شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الكشف والعلاج المجانى لـ 1490 مريضا فى قوافل طبية بجزيرة الوراق والكريمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت مديرية الصحة والسكان بالجيزة قافلة طبية بمنطقة جزيرة الوراق، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجانى للمواطنين فى كافة التخصصات.
وقالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة إنه تنفيذ لتوجيهات محافظ الجيزة بتكثيف الخدمات الطبية المقدمة لأهالي جزيرة الوراق تم تنظيم قافلة طبية فى كافة التخصصات وتم الكشف على 126 حالة باطنة، وكشف نساء ل 59 حالة، وأطفال 89 حالة، وعظام 63 حالة، وجلدية 86 حالة، وتنظيم اسره 28 حالة، واسنان 42 حالة بإجمالي عدد الحالات المقدمه لهم الخدمات الطبية 493 حالة.
كما نظمت المديرية الجمعه والسبت من كل أسبوع تستكمل القوافل الطبية أعمالها فى الأماكن التى بحاجة إلى تكثيف الخدمات الطبية لها قافلتين طبيتين بمنطقة الكريمات وقدم الفريق الطبى الخدمة الطبية والعلاج المجانى للأهالى مجانا بالتنسيق مع إدارة القوافل الطبية بالوزارة.
وقدمت القوافل خدماتها لـ 203 حالة باطنة، ونساء 86، حالة، وأطفال 202 حالة، ومسالك بولية 97 حالة، وعظام 113، وجراحة 92، وأنف وأذن 118، بإجمالى عدد الحالات المقدمة لهم الخدمات الطبية 997 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقديم الكشف والعلاج المجانى لـ 1490 مريضا فى قوافل طبية بجزيرة الوراق والكريمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.