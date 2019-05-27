شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان مادة القرآن الكريم لطلبة القسم العلمى بالثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الآن اللجنة الاولى بثانى أيام امتحانات الثانوية الأزهرية، للقسم العلمى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم والتى تنتهى فى تمام الحادية عشر . وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية. Advertisements

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