شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ضابط وأمين شرطة في حادث تصادم قرب كمين الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ضابط وأمين شرطة من قوة كمين أمني في مدينة الشروق، الاثنين، في حادث تصادم، ونجحت القوة المعينة في ضبط المتسببين في الحادث والتحفظ على سيارتين، وجاري التحقيق مع المتهمين بمعرفة النيابة المختصة.

كان قسم شرطة الشروق تلقى إخطارًا بتعرض ارتكاز أمني مكون من ضباط وأفراد مباحث ونظام تابعين للقسم لحادث مروري، وكشفت التحقيقات أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد حادث تصادم عادي ولا يوجد به أي شبهة عمل إرهابي.

وأكدت التحقيقات أن القوة المعينة للتمركز بالكمين فوجئت بسيارة مسرعة تصطدم بأخرى، ما تسبب في إصابة ضابط نظام برتبة نقيب وأمين شرطة، وجرى نقلهما إلى المركز الطبي لإسعافهما، ونجحت القوات في ضبط قائدي السيارتين عقب وقوع الحادث.