أخبار × 24 ساعة.. 4 يونيو أول أيام عيد الفطر فلكيا.. والإفتاء تحدد الرؤية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. استمرار فتح 12 فرعًا من معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالوجه القبلى رفض توريد 1810 أطنان قمح بسبب ارتفاع نسبه الشوائب 100 مليون صحة: فيتامين ب يساعد الأطفال على بناء الجهاز العصبى مركز اليقظة الدوائية يحذر 8 فئات من شرب عرق السوس: يسبب آثار جانبية حادة الانتهاء من فحص 36 ألف وافد من غير المصريين بـ "100 مليون صحة" %97.98 من طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين أدوا الامتحان الإلكترونى اليوم طلاب أولى ثانوى عن امتحان الرياضيات: "محتاج طالب فاهم" Advertisements 380 ألف طالب "أولى ثانوى" يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا عبر "التابلت" 4054 رأس ماشية و145.550 طائر مذبوحات مجازر الجيزة خلال 7 أيام الموافقة على تصدير 175 طن تقاوى ذرة وبرسيم لـ 4 دول تكثيف حملات إزالة التعديات على النيل عقب إجازة عيد الفطر مصر تشارك فى الاجتماع الثالث للجنة الفنية للمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة ببروكسل قمر رمضان يصل لحظة التربيع الأخير فى منظر بديع بقبة السماء لفجر غد الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة نهاية الأسبوع شاب مصرى ينافس فى انتخابات البرلمان الأوروبى عن النمسا اليوم الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر فلكيًا.. والإفتاء تحدد الرؤية الشرعية

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