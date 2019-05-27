شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 3 آلاف من حفظة القرآن الكريم بقرية سندنهور في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية سندنهور التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تكريم حفظه القرآن الكريم بمشاركة 3 آلاف من حفظة القرآن الكريم كاملًا على مستوى مركز بنها.

وشمل حفل التكريم الذي حضره عمدة القرية الحاج محمد توفيق وعدد من أبناء المكرمين وأهالي القرية، وما يقرب من 100 مشارك ولجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء، فقرة ابتهالات ومدائح دينية، وتم تكريم حفظة كتاب الله من جميع الأعمار، كما أعقبه تكريم بعض القيادات التنفيذية والشخصيات العامة والمؤسسات الحزبية وممثلين عن مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف على مستوى المركز بمناسبة شهر رمضان الكريم، في الأمسية الدينية.

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وقال إيهاب إمام عبدالعزيز، منظم الحفل، إن الهدف الأساسى هو الاهتمام بحفظة كتاب الله إضافة إلى الاهتمام بالمجالات التعليمية.

وقدم عبدالعزيز التهنئة للحضور بشهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكدا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامى وما يحمله من معانى سامية، مشيراً إلى حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلى بأخلاق القرآن.

واوضح بأن التميز والتفوق ليس بغريب على شعب القليوبية فهى تعد شعاعا للعلم والتربية والثقافة كونها تتميز عن غيرها من محافظات الجمهورية بأنها محافظة الرؤساء والعلماء والنابغين ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المتعلمين بها.