رئيس الأركان يفطر مع رجال الدفاع الجوي

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الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، الذى يأتى استمرارًا لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة، للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
وألقى الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوى أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى.وبدأ الفريق محمد فريد، رئيس
وألقى الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوى أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى.
وبدأ الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمته بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، ثم نقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لمقاتلى الدفاع الجوى، لجهودهم المخلصة فى حماية وتأمين سماء مصر تحت مختلف الظروف. موجهًا التحية إلى أبطال القوات المسلحة الموجودين بسيناء وبجميع النقاط الحدودية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وأثنى على أدائهم مهامهم وواجباتهم بتفانٍ وإخلاص فى ظل الظروف الجوية القاسية.
وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم عدد من مقاتلى قوات الدفاع الجوى تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.
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