انت الان تتابع اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الكعبة المشرفة

ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.

يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنويا، الأولى يوم 27 مايو والثانية 15 يوليو، وتعد حدثا فلكيا شيقا للمهتمين بهذه الأحداث وللهواة والدارسين لعلم للميكانيكا السماوية والفلك الأثري.وفتح معمل أبحاث الشمس التابع للبحوث الفلكية، باب المشاركة أمام متابعيه على فيسبوك (هنا)، في كل