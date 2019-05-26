انت الان تتابع اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الكعبة المشرفة
ظاهرة فلكية غير معتادة على مدار العام، تشهدها الكعبة المشرفة غدا الإثنين 22 من رمضان، حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وقت الأذان لصلاة الظهر، في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، وعند هذه اللحظة سيختفي ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماما، وستكون زاوية ارتفاع الشمس وقت صلاة الظهر فوق الكعبة المشرفة مساوية لـ89,93 درجة قوسية، أي لا يفصلها عن التعامد التام -بلوغها زاوية سمت الرأس 90 درجة- سوى 0,07 من الدرجة.
يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنويا، الأولى يوم 27 مايو والثانية 15 يوليو، وتعد حدثا فلكيا شيقا للمهتمين بهذه الأحداث وللهواة والدارسين لعلم للميكانيكا السماوية والفلك الأثري.وفتح معمل أبحاث الشمس التابع للبحوث الفلكية، باب المشاركة أمام متابعيه على فيسبوك (هنا)، في كل
يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنويا، الأولى يوم 27 مايو والثانية 15 يوليو، وتعد حدثا فلكيا شيقا للمهتمين بهذه الأحداث وللهواة والدارسين لعلم للميكانيكا السماوية والفلك الأثري.
وفتح معمل أبحاث الشمس التابع للبحوث الفلكية، باب المشاركة أمام متابعيه على فيسبوك (هنا)، في كل مكان في نشاط ضبط اتجاه القبلة والتحقق منه في أي مكان، موضحا الطريقة كالتالي:
1- اخرج إلى مكان مكشوف بحيث يكون معرضا لشعاع الشمس المباشر.
2- انتظر الوقت المذكور بمعرفة الفارق الزمني بينه وبين توقيت المدينة أو القرية أو المكان الذي تعيش فيه المحلي.
3- باستخدام شاخص عمودي تماما (ينبغي التأكد من تعامده على الأرض باستخدام ميزان مائي أو ما شابه)، سيظهر لك اتجاه الظل في هذا المكان.
4- بمد اتجاه الظل على استقامته في الاتجاه المعاكس (كما هو موضح في الصورة الثانية المرفقة) سيكون هذا هو اتجاه القبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اضبطوا القبلة.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.