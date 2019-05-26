انتظام الامتحانات بكليات الوجه البحرى لجامعة الأزهر ولا شكاوى من صعوبة الأسئلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظام سير امتحانات آخر العام بكلية الشريعة والقانون بالدقهلية

انتظمت أعمال الامتحانات بكليات جامعة الأزهر، ففى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الإشراف، بمحافظة الدقهلية، أكد الدكتورعبدالحليم منصور، عميد الكلية، أن كافة التقارير اليومية عن سير الامتحانات لم ترصد أية ظاهرة سلبية أو معوقات أو حالات غش كما لم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى من الطلبة بشأن مستوى أسئلة الامتحانات أومضمونها أو زمن الإجابة على الأسئلة حتى الآن.

وقد اتخذ عميد الكلية عدة ضوابط وقرارات قبل بدء الامتحانات من أجل توفير الهدوء والراحة للطلاب، مشيرا إلى أنه يقوم بمتابعة ميدانية للامتحانات من خلال المرور على اللجان يوميا والاطمئنان على سيرها​​ ومتابعة أعمال التصحيح والكنترولات حتى تخرج الامتحانات فى أحسن صورة.



الدكتورعبدالحليم منصور، عميد الكلية

انطلاق امتحانات اقتصاد منزلى جامعة الأزهر برعاية صحية وأمنية متكاملة

وأدت طالبات كلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر بطنطا الامتحانات لجميع الفرق الدراسية فى أجواء يسودها الهدوء والأمان واليسر للطالبات؛ وقد تفقد الدكتور محمد ابراهيم راضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى سير الامتحانات بالكلية ورافقه كلا من الدكتورة إيمان عبد الهادى وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب و الدكتور رمضان الخولى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ وتتم جميع الامتحانات على فترة واحدة تبدأ العاشرة صباحا داخل الكلية وفى مخيم الامتحانات، وقد اطمئن راضى على توافر سبل الراحة والأمان للطالبات فى المدرجات و قاعات الامتحان والمخيم وتوافر اللوحات الارشادية لتعريف الطالبات بأماكن اللجان؛ والالتزام بمواعيد الامتحان وتابع تأمين و انتظام اعمال الكنترول؛ وأكد راضي أنه تتوفر رعاية صحية متكاملة بتواجد طبيبة وعدد من الممرضات لمتابعة الحالة الصحية للطالبات والتعامل من الأمور الطارئة، فضلًا عن مرور بعض الأطباء العاملين بمركز الرعاية الأولية بنواج على اللجان، وأضاف أنه يتواجد بالكلية عدد من أفراد وحدة الدفاع المدني وسيارة مطافي تحسبًا لأي أمر طارئ بسبب ارتفاع حرارة الجو، وأكد أن اسئلة الامتحانات متوافقة مع ما درسته الطالبات ومناسبة لكافة مستويات الطالبات؛ كما تابع جاهزية الكلية وأعضاء الكنترول لاستقبال طالبات الدراسات العليا بالكلية والتى ستبدأ امتحانتهن 8 يونيو 2019، وشدد على ضرورة حضور الطالبات فى الموعد المحدد للامتحان وعدم تواجد الموبايل فى اللجنة وأى شىء بخلاف أدوات الكتابة وضرورة التحقق من شخصية الطالبة ورقم الجلوس، وعلى ضرورة تواجد استاذ المادة يوم امتحان المادة الخاص به وانتظام اعمال الكنترول وعدم التحدث فى اللجان وحضور الهيئة المعاونة قبل المراقبة وأنه لا يوجد محاضر غش ولا حالات اغماء حتى الآن.



الدكتور محمد ابراهيم راضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى

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الشافعي يتفقد امتحانات دراسات دمياط

انطلاق امتحانات 5000 طالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط، وقد تفقد الدكتور السعيد محمد عبد الحى الشافعي عميد الكلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني واطمئن على سير الامتحانات ومدى صعوبة الأسئلة، و قد أبدى الطلاب سعادتهم عن سهولة أسئلة الامتحانات التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وقد أدى طلاب شعبة أصول الدين من الفرقة الأولى حتى الرابعة اختبار القرآن الكريم ، وقد شدد الشافعي على ضرورة إغلاق هواتف المراقبون داخل اللجان، وعدم التحدث أثناءالمراقبة مع مراعاة الهدوء المطلوب في اللجنة والعمل على احتواء الطلاب قدر المستطاع ، وعدم السماح للطلاب بالخروج قبل الوقت المحدد من الجامعة، وأكد الشافعي أنه قد تم تشكيل لجان خاصة للطلاب المسجونين بالتعاون مع وزارة الداخلية وبإشراف كامل على لجان السجن من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس.



الشافعي يتفقد امتحانات دراسات دمياط

لأول مرة: امتحانات المكفوفين في مركز الإبصار بكلية أصول الدين المنصورة

كما انطلقت امتحانات كلية أصول الدين والدعوة بالمصورة، وقد أدى طلاب الفرقة الأولى شعبة عامة و الفرقة الثالثة جميع الشعب امتحان مادة القرآن الكريم، وقد تفقد الدكتور سعد شلبي عميد الكلية الامتحانات وحث الملاحظين بتهيئة الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان في يسر وسهولة ، واطمئن على جاهزية الرعاية الطبية تحسبا لأي طوارئ بسبب حرارة الجو والصيام، كما شدد على ضرورة تواجد اعضاء هيئة التدريس لتذليل وتوضيح كافة استفسارات الطلاب ومتابعة عملية الامتحان داخل الكنترولات واللجان، وأشار أنه قد تم استحداث مركز الإبصار بالكلية لكي يمتحن فيه الطلاب المكفوفين، وأضاف بأن هذا المركز مجهز بكافة أجهزة الكمبيوتر اللازمة لحالات الطلاب المكفوفين لمن يرغب منهم في أداء الامتحان به لتجنب الأخطاء التي يقوم بها المرافق للمكفوفين في الاجابة على الأسئلة، ويبلغ عدد الطلاب المكفوفين بالكلية 26 طالب ونظام الامتحان هذا العام لهم اختياري أما عن آلية الاستخدام فقد تم تحديد ثلاثة ايام من كل أسبوع لتدريبهم على كيفية الاستماع للمحاضرات وأداء الامتحان بواسطة الأجهزة ويتم تحويل الكتب الدراسية الورقية لكتب pdf الكترونية بواسطة برنامج خاص يقوم بقراءة هذه الكتب بصوت مسموع مع إتاحة إمكانية التنقل بين فصول أو دروس كل كتاب،، كل ذلك قد تم تدريب الطلاب عليه.



الدكتور سعد شلبي عميد الكلية

اللبان يتفقد امتحانات كلية الدراسات الإسلامية ببورسعيد

انطلقت امتحانات 4000 طالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، وقد تفقد الدكتور محمد اللبان عميد الكلية سير الامتحانات طالبات شعبتي أصول الدين واللغة العربية جميع الفرق في مادة القرآن الكريم، وأكد اللبان أن الطالبات لم يشتكين من امتحان القرآن، وأنه لايوجد محاضر غش إلى الآن، وشدد على تواجد الملاحظين قبل بدء الامتحان وعلى ضرورة توفير الهدوء والأجواء المناسبة للطالبات، فضلًا عن تواجد الرعاية الصحية اللازمة لأي طارئ، وأضاف اللبان بأنه لم يتم تطبيق التصحيح الإلكتروني في أي مادة من المواد الدراسية هذا العام، وأكد على حرص إدارة الكلية الدائم والمستمر من أجل النهوض بها واستحداث نظم التصحيح الإلكتروني بها، وسيتم عقد دروات في العام القادم لتدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق التصحيح الإلكتروني.