شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة التقديم على وظائف الجامعات الأهلية الجديدة.. 10يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفترة المعلنة لفتح باب الترشح على الوظائف القيادية والدرجات المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الأهلية الجديدة "الجلالة والملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة" فى 10 يونيو المقبل، حسب الإعلان الرسمى لهذه الوظائف.
وتتمثل الوظائف المعلنة، فى القيادات الجامعية بالجامعات الأربع وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية ومعاونى التدريس والمشرفين على المعامل التخصصية وأخصائيين فى تكنولوجيا المعلومات وموظفين لكافة المواقع الإدارية والفنية، إذ أنه يمكن للحاصلين على الدرجات العلمية من جامعات عالمية متميزة فى تخصصات نادرة وحديثة التقدم للوظائف المعلن عنها.
يتم التقدم وإبداء الاهتمام وتوجيه كافة الترشيحات فى سرية تامة على مواقع الجامعات المعلنة ولا توجد وسيلة أخرى للتقدم وذلك ابتداء من يوم 15 مايو الجارى وحتى 10 يونيو 2019.
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