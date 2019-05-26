شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال تطوير «محطة مصر» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، صباح الأحد، أعمال التطوير بمحطة قطار الإسكندرية «محطة مصر» بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن جولته الأحد بالمدينة الساحلية.

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ووجه وزير النقل بتكثيف الأعمال للإنتهاء منها قبل الموعد المحدد في 30 ابريل 2020 خاصة مع الكثافة العالية للركاب بالمحطة كما شدد على ضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يتم تطويرها حفاظًا على سلامة الركاب. وضرورة إستكمال كشافات الأضاءة على الأعمدة الخالية، وتطوير أكشاك منافذ بيع المنتجات على الأرصفة أسوة بتطوير منظومة الإكشاك بمحطة قطارات القاهرة.

وشدد «الوزير» خلال جولته على ارصفة (1،4) على نزع القفل الموضوع على صناديق طفايات الحريق وذلك لسهولة التعامل في حالة حدوث حريق، مشيراً إلى أنه تلاحظ بأن مشاركة العديد من الشركات المنفذة لأعمال التطوير داخل المحطة، مؤكداً بأن ذلك يحدث تضارب في إنتهاء الأعمال المكلفة. وطالب بأن يتم عقب ذلك عقد مع شركة واحدة لإنهاء التكاليف في الأوقات المحددة.

يذكر أن أعمال تطوير المحطة والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 145 مليون جنيه ونسبة تنفيذها 77% حيث تشمل تلك الأعمال على تطوير مبنى المحطة كاملا وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والاشارات وكذلك انشاء مبنى بديل لمخزن المعدات وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة وتطوير الساحة الخارجية وتطوير الواجهات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضري للحفاظ على المظهر الاثري لها.