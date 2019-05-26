شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد للدولار أمام الجنيه (أسعار اليوم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها خلال التعاملات اليوم الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث تراجع الدولار منذ بداية العام الحالي ما يقرب من أكثر 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي.

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وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية قرشين ليسجل 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني سجل سعر الدولار 16.85 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.