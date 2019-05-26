شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية ظهر الأحد بعدد من محطات السكك الحديدية بالإسكندرية كما تفقد قطار أبوقير وبدأت الجولة بتفقد محطة مصر برمسيس حيث تابع الوزير انتظام العمل وتوافر التذاكر خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك واطمأن على استعدادات هيئة السكك الحديدية لتقديم كل التسهيلات لسفر الكثافات العالية من الركاب خلال فترة إجازة عيد الفطر.

كما وجه وزير النقل خلال جولته بإلغاء كل تصاريح السفر المجانية للعاملين بالسكك الحديدية ليصبح الركوب في القطارات لكافة المواطنين بما فيهم موظفي الهيئة من خلال التذكرةثم استقل الوزير قطار ٩٨٠ حتى الاسكندرية واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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وفي محطة مصربالإسكندرية تفقد أعمال تطوير المحطة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية ١٤٥ مليون جنيه حيث تشمل تلك الأعمال على تطوير مبنى المحطة كاملا وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات، وكذلك إنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة وتطوير الساحة الخارجية والواجهات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضري للحفاظ على المظهر الأثري لها. وجه وزير النقل بتكثيف الأعمال للانتهاء من اعمال التطوير داخل المحطة قبل نهاية سبتمبر ٢٠١٩ على ان يتم الإنتهاء من الواجهة الخارجية قبل نهاية أبريل ٢٠٢٠.

وكذلك سرعة تركيب كشافات الانارة الجديدة بالمحطة والاكشاك الجديدة على الارصفة طبقا لمنظومة الاكشاك الجديدة التي وجه بها الوزير وان يتم الاهتمام بالصيانة الدورية لمنظومة الحريق بالمحطة، وعمل التنسيق اللازم لكافة المبان التي يتم تطويرها داخل المحطة كما شدد على ضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يتم تطويرها حفاظا على سلامة الركاب ثم استقل قطار ابوقير حتى محطة سيدي جابر والتقى بالركاب واعلن الوزير ان هذا الخط سيتم استبداله بمترو جر كهربي وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة مع الاهمية الكبيرة للخط وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية.

وفي محطة سيدي جابر تفقد المحطة ووجه بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الحماية المدنية والاستغلال الامثل للمول التجاري الموجود بالمحطة لزيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وزيادة منافذ بيع التذاكر وتغيير اماكنها إلى الدور الارضي بدلا من العلوي تسهيلا على الركاب كما تفقد نفق المشاه الذي تم اعاده فتحه بناءا على توجيهات وزير النقل خلال زيارته الاخيرة للمحطة.