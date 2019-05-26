شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: اتفاق «Watch iT» حق استغلال فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة الوطنية للإعلام إن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دى ميديا» الإعلامية، جاء فى إطار الحفاظ على المحتوى الفنى للتليفزيون المصرى، وطبقًا للقواعد والقوانين المحددة فى هذا المجال، والتى تحفظ للهيئة حقوقها الكاملة سواء الفكرية أو المادية للمحتوى المقرر إتاحته على المنصة الرقمية الجديدة «Watch iT» بشكل حصرى كحق استغلال وليس بيعًا، وسيتم عرضه باستخدام تقنيات حديثة، تناسب تغير طرق تلقى المحتوى عالميًا، وتعظم عوائده، بما يعود بالنفع على «الوطنية للإعلام».

وأشارت الهيئة إلى أن البروتوكول يمثل إحدى الطرق والأفكار كى تستفيد الهيئة من المحتوى الإعلامى والفنى المملوك لها.