شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أصدق برصد درجات الحرارة.. الأيفون أم الأرصاد الجوية؟.. الهيئة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة التى تبينها تطبيقات الموبايل غير دقيقة وتعطى درجات تقريبية .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تطبيقات الأرصاد الموجودة على أنظمة التليفون المحمول عبارة عن تطبيقات ونماذج تضعها شركات دون معايرة ولا تستمد أية دراسات أو أبحاث أو أرقام من هيئة الأرصاد على عكس بيانات ونشرات هيئة الارصاد نتائجها قائمة على دراسات وقياسات لخرائط الضغط الجوى على مدار 24 ساعة من خلال محطات موجوة بمختلف أنحاء الجمهورية .

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.