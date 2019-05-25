مطواة وتأخير وتسريب.. تجاوزات امتحان الدبلوم

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في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهدت عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتساب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول

أدى صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019. وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقا لما ورد في جداول الامتحانات، موضحا أن غرفة عمليات التعليم الفني تلقت عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وذكر مجاهد، في بيان له: "لجنة رقم 3318 طنطا الثانوية الزراعية بغرب طنطا (زراعي)، صور الطالب "ح. ح" الورقة الامتحانية لمادة أمراض النبات، وبالتواصل مع رئيس اللجنة "ع. ا" تحفظ على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة وستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".اقرأ أيضا| غش وتسريب

وذكر مجاهد، في بيان له: "لجنة رقم 3318 طنطا الثانوية الزراعية بغرب طنطا (زراعي)، صور الطالب "ح. ح" الورقة الامتحانية لمادة أمراض النبات، وبالتواصل مع رئيس اللجنة "ع. ا" تحفظ على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة وستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة". اقرأ أيضا| غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم وتابع: "في لجنة رقم 2030 حلوان الثانوية الفنية التجارية بنين بحلوان (تجارى)، صور الطالب "ح. ج" امتحان مادة تأمينات هندسية وتحميله على جروب واتس آب باسم (الطريق إلى النجاح)، وتم التواصل مع رئيسة اللجنة "ف. م" وتحفظت على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة". وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني: "في لجنة رقم 3257، محمد سالم سالم للتعليم الأساسي بالفيوم (زراعي)، في الساعة الثامنة صباحا وفي أثناء فتح مظاريف الامتحان، اقتحم "إ. م" الحجرة وتعدى باللفظ على المراقب الأول "خ. ا"، وفي أثناء حديثه ذكر أنه موجه مالي وإداري ويحق له الإطلاع على الأوراق ومراجعتها وكيفية سير العمل للملاحظين، وبالتواصل مع رئيس اللجنة طلبنا منه استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ اللازم من إجراءات قانونية حيال الواقعة". اقرأ أيضا| صور الورقة.. نائب الوزير يحيل طالبا وملاحظين للتحقيق Advertisements وأضاف نائب الوزير: "وصلت إشارة تليفونية من محافظة كفر الشيخ إدارة بيلا تفيد بحضور 11 طالبا في لجان متفرقة بعد وقت من بدأ الامتحان نتيجة تأخر القطار القادم من كفر الشيخ إلى بيلا ورفض رؤساء اللجان دخولهم إلى اللجان الامتحانية". وذكر: "في لجنة رقم 2843 السلام الإعدادية بنين بالبداري (تجاري)، دخل الطالب "ح. م" قبل الامتحان لجنة رقم 17، وأحدث شغبا وفي أثناء قيام رئيس اللجنة بإخراجه، أبرز سلاحا أبيض (مطواة) كان بحوزته، وتم التحفظ على السلاح والسماح للطالب بأداء الامتحان، وتم تحرير محضر حيازة سلاح رقم 5242 جنح البداري". اقرأ أيضا| تأجيل امتحانات دبلوم الخط العربي والصم وضعاف السمع يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت يوم الأربعاء الماضي، بيانا، بشأن تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، قالت فيه: "من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، والمقرر عقدها الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو المقبل"، موضحة أن التأجيل للمواد المقرر امتحانها غدا فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقا.وأرجعت الوزارة، هذا القرار، نظرا لارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس الماضي. اقرأ ايضا| هل يطيح غضب طلاب الثانوية بوزير التربية والتعليم؟ غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم نائب: التعليم الفني لا يحظى بالتقدير المطلوب

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