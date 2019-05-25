متى يفطر المسافر بالطائرة؟.. الأزهر والإفتاء يجيبان

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الطائرة في الجو
أكدت دار الإفتاء، رداً على سؤال، كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهي في الجو؟.. بأن الصائم المسافر جوًّا يفطر عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد الذي يمر عليه، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر للمشقة الزائدة المركَّبة في السفر، وليس لانتهاء اليوم، فلو أفطر حينئذٍ يجب عليه أن يقضي يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي من دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.
وتابعت: هناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردها وعودتها. وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، رداً على سؤال «التحرير»، متى يفطر الصائم في الجو (راكب الطائرة)؟، للصائم الإفطار عندما تغيب الشمس عنده وفى النقطة التي
وتابعت: هناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردها وعودتها.
وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، رداً على سؤال «التحرير»، متى يفطر الصائم في الجو (راكب الطائرة)؟، للصائم الإفطار عندما تغيب الشمس عنده وفى النقطة التي هو فيها، وليس على توقيت الغروب في البلد الذي ابتدأ الصوم فيه، ولا البلد الذي يمر عليه.. اقرأ أيضا.. حكم الصيام لمرضى القلب.. الأزهر والإفتاء يجيبان
وتابع: وبالنسبة للطائرة فإن كان التوقيت محكمًا محددًا للغروب بغلبة الظن فلا مانع من إتمام صومه ومتابعة حلول الغروب بتعليمات الطائرة إن أمكن ذلك رفعاً للحرج، فالعبرة بغروب الشمس بكامل قرصها في عين الصائم ، حتى ولو خرجت الشمس مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، فلا يلتفت لردها وعودتها.
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