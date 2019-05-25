انت الان تتابع حنان مطاوع تجسد شخصية "السيدة نفيسة" تأليف عمرو خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حنان مطاوع
طرح الداعية الإسلامى عمرو خالد، عبر قناته على YouTube الفيلم القصير "الرحلة الثالثة: عن شخصية السيدة نفسية" حفيدة المصطفى عليه السلام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. الفيلم يتناول سيرة السيدة نفيسة، حفيدة السيدة فاطمة ابنة الرسول، إلى مصر وحياتها بها حتى وفاتها، وجسدت حنان مطاوع شخصية السيدة نفسية، فيما أدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التعليق الصوتي للفيلم الذي بلغت مدته قرابة العشر دقائق، وشارك في البطولة عدد من الممثلين من بينهم؛ هبة عبد الغني ويوسف إسماعيل.
ويجسد الفيلم في أداء تمثيلي رائع، لحظة استقبال المصريين لها لدى قدومها مصر، وانبهارهم بروح وحلاوة الإيمان التي تشع من وجهها، والحالة الروحية التي تميزت بها وجعلت لها مكانة في قلب كل من عرفها، وكيف أن معرفة الله من باب الحب فتح أمامها كل أنوار الدنيا والآخرة. ويتناول الفيلم الذي يعرضه الداعية الدكتور
ويجسد الفيلم في أداء تمثيلي رائع، لحظة استقبال المصريين لها لدى قدومها مصر، وانبهارهم بروح وحلاوة الإيمان التي تشع من وجهها، والحالة الروحية التي تميزت بها وجعلت لها مكانة في قلب كل من عرفها، وكيف أن معرفة الله من باب الحب فتح أمامها كل أنوار الدنيا والآخرة.
ويتناول الفيلم الذي يعرضه الداعية الدكتور عمرو خالد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف كان رد السيدة نفيسة على أحد الأمراء عندما أراد أن يكرمها بمال وعطاء، قائلة له: "الذكر يروي عطش الروح إلى خالقها.. الذكر أمان الروح.. يأخذها إلى أفراح الدنيا والآخرة".
ويسلط الفيلم الضوء على حياة الزهد التي عاشتها السيدة نفيسة، حتى أنها حفرت قبرها بيدها وقرأت فيه القرآن مرات ومرات ليكون مؤنسًا لها، فجعل الله في قبرها نورًا، بعد أن توفيت وعمرها 63 سنة في نفس عمر جدها عليه السلام.
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