رسوم تكرار العمرة.. رحلة القرار من التطبيق للإلغاء

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«القضاء الإداري» يؤيد استمرار تنفيذ حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة.. «السياحة» فرضت 2000 ريال سعودي فى نهاية فبراير 2018.. وهيئة مفوضي الدولة حسمت الموضوع

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الاستشكال المقام من المحامي حسين المطعني، شكلا، وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه المتضمن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة. واختصم الاستشكال الذي حمل 39308 لسنة 73، وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

البداية فى أواخر فبراير 2018 أصدرت وزيرة السياحة رانيا المشاط، قرارا بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى، أي نحو 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية. وأكدت المشاط وقتها أن الهدف من الضوابط الجديدة للعمرة ليس جمع الأموال، بل إتاحة الفرصة لـ500 ألف معتمر جديد،

البداية

فى أواخر فبراير 2018 أصدرت وزيرة السياحة رانيا المشاط، قرارا بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى، أي نحو 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وأكدت المشاط وقتها أن الهدف من الضوابط الجديدة للعمرة ليس جمع الأموال، بل إتاحة الفرصة لـ500 ألف معتمر جديد، موضحة أن موسم العمرة هذا العام سيكون على مدى 4 أشهر، بدءًا من جمادى الآخرة حتى شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن اللجنة العليا للحج والعمرة اقترحت وضع سقف للمعتمرين، لأنه منذ عامين كان عددهم مليونا و300 ألف معتمر، وبسبب التعويم وارتفاع الأسعار انخفض العام الماضي لنحو 600 ألف معتمر، والوزارة تريد وضع سقف للمعتمرين هذا العام بحد أقصى 500 ألف معتمر.

مطالب قضائية لإلغاء القرار

عقب صدور القرار تقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ بسبب الرسوم الإضافية التى يفرضها القرار، نظرا لحجم الخسائر التى طالت عددا كبيرا من شركات السياحة، وأيضا لحرمان عدد من المواطنين من أداء المناسك، نظرا لارتفاع تكاليف السفر إضافة للرسوم المقررة.

من بين هذه الدعاوى دعوى رقم 26987 لسنة 72، المقامة من المحامى الهيثم هاشم سعد، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة، حيث تم تأجيل الحكم فيها أكثر من مرة.

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تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة

فى منتصف سبتمبر الماضي أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة تقريرا يعد انتصارًا لراغبي تكرار أداء مناسك العمرة، وأوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة السياحة الخاص بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.

وأضاف التقرير أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها، وذلك وفقًا لمواد الدستور، وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

أشار تقرير هيئة المفوضين إلى أن ما ذكرته جهة الإدارة من فرض الرسوم يتيح فرصة لمن لم يسبق لهم أداء العمرة، فإن ذلك الأمر يعد تمييزًا بين فئات المجتمع، كما أن ما ذكر بأن فرض تلك الرسوم يحد من زيادة الأعداد الراغبة فى أداء العمرة، وهو ما يخالف الغاية من أداء الفريضة.

وأوضح التقرير أن تكرار العمرة لا يعد سببًا لإعطاء الحق للوزارة فى فرض هذه الرسوم، كما أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبى العمرة، ولا تبذل جهدًا من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة تحصيل هذه الرسوم.

إلغاء قرار الوزيرة

كانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.

أقام الدعوى التي حملت رقم 26987 لسنة 72، المحامي الهيثم هاشم سعد، واختصم وزير السياحة بصفته.

وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة إن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأوضح أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، وأوصى بإلغاء قرار وزير السياحة، بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وقال مقيم الدعوى إن التقرير لم يعتبر المبلغ المحدد من قبل الوزارة من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يكون مُستوفيا أوضاع فرضها وشروط جبايتها.‎